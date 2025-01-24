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Почти 450 нарушений в области оборота оружия выявили в Удмуртии за 2024 год

12:15, 24 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Почти 450 нарушений в области оборота оружия выявили в Удмуртии за 2024 год
12:15, 24 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
233
0
#Удмуртия\n#оружие\n#Росгвардия
Источник фото: Управление Росгвардии по Удмуртии
233
0

Всего сотрудники Росгвардии провели свыше 14 тыс. проверок.

Ижевск. Удмуртия. Более 400 нарушений в области оборота оружия выявили в Удмуртии за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по республике.

Всего сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы провели свыше 14 тыс. проверок владельцев огнестрела. Особое внимание уделялось обеспечению условий хранения оружия.

В ходе проверок сотрудники ведомства выявили 443 нарушения и изъяли 226 единиц оружия. Кроме того, они проверили места хранения оружия в 374 организациях. В отношении 13 юрлиц составлены протоколы об административном правонарушении. 

12:15, 24 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
233
0
#Удмуртия\n#оружие\n#Росгвардия