Почти 450 нарушений в области оборота оружия выявили в Удмуртии за 2024 год

Ижевск. Удмуртия. Более 400 нарушений в области оборота оружия выявили в Удмуртии за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по республике.

Всего сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы провели свыше 14 тыс. проверок владельцев огнестрела. Особое внимание уделялось обеспечению условий хранения оружия.

В ходе проверок сотрудники ведомства выявили 443 нарушения и изъяли 226 единиц оружия. Кроме того, они проверили места хранения оружия в 374 организациях. В отношении 13 юрлиц составлены протоколы об административном правонарушении.