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Сотрудники отделения судебных приставов в Воткинске обнаружили у посетителя заряженный газовый пистолет

13:10, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Сотрудники отделения судебных приставов в Воткинске обнаружили у посетителя заряженный газовый пистолет
13:10, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
66
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#УФССП\n#оружие
Источник фото: УФССП по Удмуртии
66
0

Он не смог пояснить, зачем принёс его с собой.

Воткинск. Удмуртия. Сотрудники отделения судебных приставов в Воткинске обнаружили у посетителя газовый пистолет. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии. 

Мужчина пришёл в отделение на приём, чтобы узнать о своих задолженностях. Во время осуществления пропускного режима сотрудники УФССП обнаружили в ручной клади должника заряженный газовый пистолет «Удар». Посетитель не смог объяснить, зачем принёс с собой запрещённый предмет. 

В результате был составлен протокол об административном правонарушении по статье 17.8 КоАП России («Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов»). 

13:10, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
66
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#УФССП\n#оружие