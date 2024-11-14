Сотрудники отделения судебных приставов в Воткинске обнаружили у посетителя заряженный газовый пистолет

Воткинск. Удмуртия. Сотрудники отделения судебных приставов в Воткинске обнаружили у посетителя газовый пистолет. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Мужчина пришёл в отделение на приём, чтобы узнать о своих задолженностях. Во время осуществления пропускного режима сотрудники УФССП обнаружили в ручной клади должника заряженный газовый пистолет «Удар». Посетитель не смог объяснить, зачем принёс с собой запрещённый предмет.

В результате был составлен протокол об административном правонарушении по статье 17.8 КоАП России («Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов»).