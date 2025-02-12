Ижевск. Удмуртия. Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Ижевска, который подозревается в хранении и изготовлении оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В доме 47-летнего ранее судимого местного жителя оперативники обнаружили револьвер «РГ-22» и самодельное гладкоствольное оружие, изготовленное из металлических труб.

«Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что гладкоствольное оружие он изготовил сам, а револьвер нашел в пруду, разрешения на его хранение он не имеет», – говорится в сообщении.

Изъятое оружие прошло исследовали в Экспертно-криминалистическом центре МВД по Удмуртии. Выяснилось, что оно пригодно для осуществления выстрела.

Возбуждены уголовные дела по статьям 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия») и 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»).

В МВД сообщают, что в Удмуртии действует программа по добровольной сдаче оружия за деньги.

Напомним, за 2024 год сотрудники Управления Росгвардии выявили в Удмуртии более 400 нарушений в области оборота оружия. Изъято 226 образцов.