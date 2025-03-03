Боеприпасы к оружию купили на пожертвования профсоюзных организаций предприятий Ижевска.
Ижевск. Удмуртия. Ижевский механический завод отправил в зону СВО антидроновые ружья МР-155. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».
Охотничьи ружья МР-155 калибра 12х76 мм бойцы спецоперации используют для борьбы с дронами противника. Отмечается, что оружие отправили по просьбе военнослужащих одной из инженерно-саперных частей.
Гладкоствольные самозарядные ружья увезли в составе гуманитарной помощи от профсоюзов Удмуртии. Боеприпасы к оружию купили на пожертвования, которые собрали профсоюзные организации предприятий Ижевска.
Бойцы СВО из Удмуртии будут использовать оружие во время выполнения бойцами задач инженерного обеспечения войск.
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