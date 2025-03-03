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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевский механический завод отправил бойцам спецоперации антидроновые ружья

13:50, 03 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевский механический завод отправил бойцам спецоперации антидроновые ружья
13:50, 03 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
966
0
#Удмуртия\n#калашников\n#оружие\n#СВО
Источник фото: unsplash.com (Christopher Burns)
966
0

Боеприпасы к оружию купили на пожертвования профсоюзных организаций предприятий Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский механический завод отправил в зону СВО антидроновые ружья МР-155. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников». 

Охотничьи ружья МР-155 калибра 12х76 мм бойцы спецоперации используют для борьбы с дронами противника. Отмечается, что оружие отправили по просьбе военнослужащих одной из инженерно-саперных частей. 

Гладкоствольные самозарядные ружья увезли в составе гуманитарной помощи от профсоюзов Удмуртии. Боеприпасы к оружию купили на пожертвования, которые собрали профсоюзные организации предприятий Ижевска. 

Бойцы СВО из Удмуртии будут использовать оружие во время выполнения бойцами задач инженерного обеспечения войск. 

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13:50, 03 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
966
0
#Удмуртия\n#калашников\n#оружие\n#СВО