Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска обвиняется в незаконном обороте огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Установлено, что задержанный приобрёл пистолет «Walther Modell 9», хранил его и намеревался продать.

Оружие изъяли из незаконного оборота. Отмечается, что обвиняемый не имел целей, связанных с экстремизмом или терроризмом. Как сообщает судейское сообщество Удмуртии, его заключили под стражу на два месяца. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.