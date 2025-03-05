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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Житель Ижевска обвиняется в незаконном приобретении немецкого пистолета

12:51, 05 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Житель Ижевска обвиняется в незаконном приобретении немецкого пистолета
12:51, 05 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
71
0
#оружие\n#незаконный оборот\n#суды
Источник фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии
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Отмечается, что мужчина не преследовал целей, связанных с экстремизмом или терроризмом.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска обвиняется в незаконном обороте огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Установлено, что задержанный приобрёл пистолет «Walther Modell 9», хранил его и намеревался продать. 

Оружие изъяли из незаконного оборота. Отмечается, что обвиняемый не имел целей, связанных с экстремизмом или терроризмом. Как сообщает судейское сообщество Удмуртии, его заключили под стражу на два месяца. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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12:51, 05 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
71
0
#оружие\n#незаконный оборот\n#суды