Концерн «Калашников» представит новый ручной пулемёт на выставке в Абу-Даби

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» представит на международной выставке новый ручной пулемёт. Выставка (18+) вооружения и оборонных технологий пройдёт в Абу-Даби с 17 по 21 февраля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пулемёт предназначен для поражения живой силы, огневых и небронированных машин. Конструкция РПЛ-7 7,62-мм позволяет устанавливать на него ночные и оптические прицелы, целеуказатель, фонарь и другие приспособления. Отмечается, что вести огонь из пулемёта можно как левой, так и правой рукой.

«В комплект поставки пулемета входят, в частности, прибор малошумной стрельбы (ПМС), съемная сошка, передняя рукоятка, пулеметные ленты и коробки патронные. Для его переноски и удержания предусмотрен ремень», — рассказали в пресс-службе ижевского предприятия.