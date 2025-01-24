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Концерн «Калашников» представит новый ручной пулемёт на выставке в Абу-Даби

16:05, 24 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Концерн «Калашников» представит новый ручной пулемёт на выставке в Абу-Даби
16:05, 24 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
74
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#Ижевск\n#Концерн «Калашников»\n#оружие\n#выставка
Источник фото: Концерн «Калашников»
74
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РПЛ-7 предназначен для небронированной техники.

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» представит на международной выставке новый ручной пулемёт. Выставка (18+) вооружения и оборонных технологий пройдёт в Абу-Даби с 17 по 21 февраля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пулемёт предназначен для поражения живой силы, огневых и небронированных машин. Конструкция РПЛ-7 7,62-мм позволяет устанавливать на него ночные и оптические прицелы, целеуказатель, фонарь и другие приспособления. Отмечается, что вести огонь из пулемёта можно как левой, так и правой рукой.

«В комплект поставки пулемета входят, в частности, прибор малошумной стрельбы (ПМС), съемная сошка, передняя рукоятка, пулеметные ленты и коробки патронные. Для его переноски и удержания предусмотрен ремень», — рассказали в пресс-службе ижевского предприятия.

16:05, 24 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
74
0
#Ижевск\n#Концерн «Калашников»\n#оружие\n#выставка