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В Ижевске Владимир Ярыгин презентовал свой новый малокалиберный пистолет МР-439

17:14, 03 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске Владимир Ярыгин презентовал свой новый малокалиберный пистолет МР-439
17:14, 03 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
117
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Владимир Ярыгин\n#оружие\n#стрельба\n#спорт\n#Концерн «Калашников»\n#ИМЗ
Источник фото: Концерна «Калашников» в Телеграм
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Он предназначен для стрельбы на дистанциях до 25 метров.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский механический завод представил новый малокалиберный пистолет МР-439. Об этом сообщается в соцсетях Концерна «Калашников».

Разработчиком пистолета стал заслуженный конструктор России Владимир Ярыгин, он лично презентовал новинку в Ижевске во время этапа Кубка России по стрельбе из пневматического оружия.

Сообщается, что четыре пистолета были подарены Комплексной спортивной школе олимпийского резерва имени В. В. Лукина, в которой проходят соревнования.

Пистолет МР-439 разработан на базе спортивного малокалиберного пистолета МЦМ. Он предназначен для обучения стрельбе на коротких дистанциях до 25 метров. Диаметр пуль 5,6 мм, в обойме помещается пять патронов.

«Новая рукоятка формой и размерами оптимально подойдет для использования начинающими спортсменами в возрасте от 10 лет», – говорится в сообщении.

17:14, 03 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
117
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Владимир Ярыгин\n#оружие\n#стрельба\n#спорт\n#Концерн «Калашников»\n#ИМЗ