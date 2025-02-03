Ижевск. Удмуртия. Ижевский механический завод представил новый малокалиберный пистолет МР-439. Об этом сообщается в соцсетях Концерна «Калашников».

Разработчиком пистолета стал заслуженный конструктор России Владимир Ярыгин, он лично презентовал новинку в Ижевске во время этапа Кубка России по стрельбе из пневматического оружия.

Сообщается, что четыре пистолета были подарены Комплексной спортивной школе олимпийского резерва имени В. В. Лукина, в которой проходят соревнования.

Пистолет МР-439 разработан на базе спортивного малокалиберного пистолета МЦМ. Он предназначен для обучения стрельбе на коротких дистанциях до 25 метров. Диаметр пуль 5,6 мм, в обойме помещается пять патронов.

«Новая рукоятка формой и размерами оптимально подойдет для использования начинающими спортсменами в возрасте от 10 лет», – говорится в сообщении.