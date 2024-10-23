Школьник выстрелил из пистолета в сверстника на Ямале

Губкинский. Ямало-Ненецкий автономный округ. Пневматический пистолет принес на занятия учащийся одной из школ города Губкинский в Ямало-Ненецком автономно округе. Подросток открыл стрельбу и ранил сверстника, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС и РИА Новости.

Инцидент произошел 22 октября. По предварительным данным, выстрел был произведен случайно, когда юноша хвастался оружием в компании друзей. Пуля попала в палец ноги одного из несовершеннолетних. Обошлось ушибом, медпомощь пострадавшему не потребовалась. Сообщается также, что металлодетектор на входе в школу не отреагировал на пистолет в пластмассовом корпусе.

Школьник состоит на учете. Обстоятельства происшествия уточняют сотрудники полиции, Следственного комитета и ФСБ. Правоохранительные органы дадут юридическую оценку действиям руководства школы и обслуживающего ее частного охранного предприятия. С директорами учебных заведений дополнительно обсудят меры безопасности и действия в экстренных ситуациях, добавили в департаменте образования ЯНАО.

UPD: позднее стало известно о возбуждении в связи с данным инцидентом уголовного дела по статьям 293 («Халатность») и 238 («Выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности») УК РФ.