Замышлявшего убийство директора завода диверсанта ликвидировали в Екатеринбурге

Злоумышленник изготовил самодельную бомбу.
Екатеринбург. Свердловская область. Автомобиль главы одного из предприятий ОПК Свердловской области собирался взорвать агент украинской военной разведки. Во время задержания диверсант был убит, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.
Кураторы с Украины поручили ему изготовить радиоуправляемое взрывное устройство большой мощности. Диверсанта попытались задержать в момент закладки бомбы в тайник. Он оказал сопротивление оперативникам и был ликвидирован.
Кроме СВУ, у террориста нашли пистолет Макарова с патронами и средства связи, содержащие переписку с кураторами из украинской разведки.
В ФСБ уточнили, что нападение на директора оборонного завода готовил 40-летний россиянин, вступивший в ряды запрещенной в РФ украинской террористической организации. Ведется поиск возможных сообщников агента.