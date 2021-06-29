В Удмуртии утонули ещё четыре человека

Трое погибших употребляли спиртные напитки перед тем, как пойти купаться.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выясняются обстоятельства гибели на воде четырёх человек. Об это сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

28 июня водолазы обнаружили в Каме у деревни Паздеры Воткинского района тело 18-летней девушки. Известно, что погибшая была студенткой одного из ижевских колледжей. 27 июня она отдыхала с родственниками на берегу реки и во время купания утонула.

На территории Можгинского района в Горинском пруду 28 июня из воды извлекли тело 32-летнего жителя Можги. Установлено, что вечером 25 июня мужчина выпивал с компанией друзей на берегу пруда, после чего пошёл купаться и утонул.

Также 28 июня в пруду у деревни Локшудья Якшур-Бодьинского района обнаружено тело 34-летнего местного жителя, который накануне выпил и пошёл купаться на пруд.

В ночь на 29 июня в Малекеском пруду села Грахово найдено тело 28-летнего жителя деревни Порым, который также накануне выпивал на берегу с друзьями, после чего отправился купаться.

Следователи осмотрели места происшествий, опросили очевидцев. Назначены судебно-медицинские экспертизы.