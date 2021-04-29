В бассейне одного из спортклубов Ижевска чуть не утонул ребенок

Следователи проводят проверку.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в одном из бассейнов чуть не утонул 5-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Как писали пользователи, малыша спасли. Ситуация возникла из-за того, что администрация спортклуба не обеспечила безопасные условия для обучения детей плаванию.

Следователи проводят доследственную проверку. По результатам будет дана оценка обстоятельствам.

Напомним, ранее в Ижевске возбудили уголовное дело после того, как группа детей отравилась парами хлора в бассейне. Владелицу задержали, суд избрал для нее меру пресечения в виде запрета определенных действий.