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В бассейне одного из спортклубов Ижевска чуть не утонул ребенок

18:16, 29 апреля, 2021
Анна Торхова
В бассейне одного из спортклубов Ижевска чуть не утонул ребенок
18:16, 29 апреля, 2021
Анна Торхова
566
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бассейн\n#дети
Фото: pixabay.com
566
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Следователи проводят проверку.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в одном из бассейнов чуть не утонул 5-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Как писали пользователи, малыша спасли. Ситуация возникла из-за того, что администрация спортклуба не обеспечила безопасные условия для обучения детей плаванию.

Следователи проводят доследственную проверку. По результатам будет дана оценка обстоятельствам.

Напомним, ранее в Ижевске возбудили уголовное дело после того, как группа детей отравилась парами хлора в бассейне. Владелицу задержали, суд избрал для нее меру пресечения в виде запрета определенных действий. 

18:16, 29 апреля, 2021
Анна Торхова
566
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бассейн\n#дети