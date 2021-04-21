Суд не стал помещать под стражу владелицу бассейна в Ижевске, в котором отравились дети

По словам женщины, она была не в курсе того, что ее объявили в розыск.

Ижевск. Удмуртия. Владелице бассейна в Ижевске, в котором отравились дети, избрали меру пресечения. Как сообщает Судейское сообщество Удмуртской Республики, правоохранители просили заключить ее под стражу, так как женщина скрылась от органов предварительного следствия.

Однако сама директор ООО «Арт колекшн» во время заседания рассказала, что от следствия не скрывалась, о присвоении ей статуса обвиняемой и постановлении о розыске не была в курсе. При этом она добровольно пришла к правоохранителям в указанную следователем дату.

Заслушав мнение участников и учитывая небольшую тяжесть инкриминируемого преступления, суд не стал заключать женщину под стражу, а избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомним, что по данным Следственного управления СКР по Удмуртии, в середине апреля владелица бассейна в частном доме сдала его в аренду. После купания 8 детей попали в больницу.