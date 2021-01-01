Ранее часть села осталась без газа.

Сюмси. Удмуртия. Последствия повреждения газовой задвижки в Сюмсях устранили. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил глава района Владимир Семенов.

Напомним, днем в четверг, 31 декабря, врезавшийся в магазин на улице Советской грузовик сбил газовую задвижку и оставил часть Сюмсей без газа. «Голубое топливо» перестало поступать в 12 магазинов и 20 жилых домов.

Восстановить работу системы удалось через несколько часов после аварии. Над устранением повреждения трудилась бригада газовиков из Увы.

«Повреждения газовой задвижки у магазина «Магнит» устранены, все системы жизнеобеспечения подключены. Всем службам, участвовавшим в ликвидации последствий аварии, большое спасибо. Приношу свои извинения за доставленные неудобства в канун встречи Нового года!» – отметил Семенов.