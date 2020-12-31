20 домов в Сюмсях остались без газа за несколько часов до Нового года из-за аварии с грузовиком

Планируется вернуть ресурс потребителям до 18:00.

Сюмси. Удмуртия. Врезавшийся в магазин грузовик сбил газовую задвижку и оставил часть Сюмсей без газа. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил глава района Владимир Семёнов.

По его словам, инцидент произошел 31 декабря около полудня на улице Советской райцентра. После того как автомобиль сбил задвижку подачу газа прекратили для обеспечения безопасности. «Сейчас без газа находится 12 магазинов и 20 домов», - написал Семёнов.

Для решения проблемы в Сюмси из Увы направилась бригада газовиков. После того, как газоснабжение можно будет запустить вновь, будет организован подомовой обход и подключение к сети. Устранение повреждений и подача газа потребителям планируется до 18:00.