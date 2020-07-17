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Сотрудник колонии в Удмуртии спас женщину из горящего дома

08:30, 17 июля, 2020
Ксения Чернова
Сотрудник колонии в Удмуртии спас женщину из горящего дома
08:30, 17 июля, 2020
Ксения Чернова
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#Удмуртия\n#герои\n#Завьялово\n#пожар\n#УФСИН\n#спасение
Фото: Pixabay
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Мужчина отнес её на безопасное расстояние и вызвал пожарных.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии инструктор-кинолог исправительной колонии-5 Ринат Зарифуллин спас женщину из горящего дома. Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН по Удмуртской Республике, пожар произошел в деревне Макарово Завьяловского района.

Ринат Зарифуллин приехал в деревню на рыбалку. Около 23:00 он заметил дым со стороны жилых домов. Когда мужчина прибыл к дому, огонь охватил входную дверь и веранду, рядом с местом происшествия никого не было.

«Заглянул внутрь, внутри дым, чернота, ничего не видно. Прислушался. Услышал стон. Начал выбивать ногой окно, там рама деревянная. Разбил. Кричу: есть кто в доме? Сквозь дым увидел руки женщины. Я схватил ее, вытянул через окно, спросил, есть ли кто-то еще в доме. Ответила, что никого», – рассказал Ринат Зарифуллин.

Судя по всему, пожилая женщина спала, когда случился пожар, и, проснувшись, когда дым уже проник в помещение, была дезориентирована в темноте, в задымленном закрытом пространстве. Услышав шум разбиваемого окна, она пошла в нужном направлении.

Мужчина отнес спасенную на безопасное расстояние и вызвал пожарных. До их прибытия вместе с соседями Ринат отбуксировал три стоящих возле дома автомобиля, а потом помогал огнеборцам спасать баню и хозяйственные постройки.

«Пожар – это страшное дело. Жизнь людей, которые оказались в огне, зависит от тех, кто окажется рядом. Поэтому и не мог поступить иначе. И любой бы, думаю, среагировал так же», – считает герой.

Сотрудник ИК-5 спас женщину во время пожара Ринат Зарифуллин, инструктор-кинолог кинологической группы отдела охраны исправительной колонии №5 УФСИН России по Удмуртской Республике, спас женщину из горящего дома в д. Макарово Завьяловского района. В день, когда случилось происшествие, у Рината Насимовича был выходной, и он решил съездить на рыбалку в Макарово; сам он живет в Сарапульском районе. Ближе к 11 вечера, когда начало темнеть, и Ринат уже собирался уезжать, он заметил дым невдалеке со стороны жилого массива. Первой в голову пришла мысль, что кто-то из жителей сжигает мусор, но время для этого, казалось, совсем не подходящее. Дым стал сильнее. Пожар? Ринат сел в машину и переулком выехал к нужному месту. И правда - пожар. Горела входная дверь, веранда, огнем уже занималась крыша. Вокруг - никого. Ринат выскочил из автомобиля и подбежал к окну. - Заглянул внутрь, - рассказывает сотрудник УФСИН, - внутри дым, чернота, ничего не видно. Прислушался. Услышал стон. Начал выбивать ногой окно, там рама деревянная. Разбил. Кричу: есть кто в доме? Сквозь дым увидел руки женщины. Я схватил ее, вытянул через окно, спросил, есть ли кто-то еще в доме. Ответила, что никого. Взял ее на руки и отнес в безопасное место. Позвонил 112. Судя по всему, пожилая женщина спала, когда случился пожар, и, проснувшись, когда дым уже проник в помещение, была дезориентирована в темноте, в задымленном закрытом пространстве. Услышав шум разбиваемого окна, она прошла в нужном направлении. Еще в течение часа Ринат Зарифуллин помогал бороться с пожаром. До приезда пожарных вместе с подоспевшими соседями они отбуксировали три стоявших возле горящего дома автомобиля. И даже когда спасительные расчеты прибыли, люди продолжали помогать пожарным спасать баню и хозяйственные постройки. - Я поступил так, как должен был, - объяснять свой поступок Ринату и немного затруднительно, и до очевидного просто. - Пожар - это страшное дело. Жизнь людей, которые оказались в огне, зависит от тех, кто окажется рядом. Поэтому и не мог поступить иначе. И любой бы, думаю, среагировал так же. http://18.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=514581 #ФСИН #Удмуртия #герои

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08:30, 17 июля, 2020
Ксения Чернова
130
0
#Удмуртия\n#герои\n#Завьялово\n#пожар\n#УФСИН\n#спасение

 

 

 


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