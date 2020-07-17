Сотрудник колонии в Удмуртии спас женщину из горящего дома

Мужчина отнес её на безопасное расстояние и вызвал пожарных.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии инструктор-кинолог исправительной колонии-5 Ринат Зарифуллин спас женщину из горящего дома. Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН по Удмуртской Республике, пожар произошел в деревне Макарово Завьяловского района.

Ринат Зарифуллин приехал в деревню на рыбалку. Около 23:00 он заметил дым со стороны жилых домов. Когда мужчина прибыл к дому, огонь охватил входную дверь и веранду, рядом с местом происшествия никого не было.

«Заглянул внутрь, внутри дым, чернота, ничего не видно. Прислушался. Услышал стон. Начал выбивать ногой окно, там рама деревянная. Разбил. Кричу: есть кто в доме? Сквозь дым увидел руки женщины. Я схватил ее, вытянул через окно, спросил, есть ли кто-то еще в доме. Ответила, что никого», – рассказал Ринат Зарифуллин.

Судя по всему, пожилая женщина спала, когда случился пожар, и, проснувшись, когда дым уже проник в помещение, была дезориентирована в темноте, в задымленном закрытом пространстве. Услышав шум разбиваемого окна, она пошла в нужном направлении.

Мужчина отнес спасенную на безопасное расстояние и вызвал пожарных. До их прибытия вместе с соседями Ринат отбуксировал три стоящих возле дома автомобиля, а потом помогал огнеборцам спасать баню и хозяйственные постройки.

«Пожар – это страшное дело. Жизнь людей, которые оказались в огне, зависит от тех, кто окажется рядом. Поэтому и не мог поступить иначе. И любой бы, думаю, среагировал так же», – считает герой.