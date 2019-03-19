В Удмуртии разыскивают водителя, который сбил 9-летнего мальчика

Ребенок получил травмы и попал в больницу.

Завьялово. Удмуртия. Водителя, который сбил 9-летнего мальчика, разыскивают в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

ДТП произошло в понедельник, 18 марта, около 19:00 на 34 км автодороги Ижевск – Люк (Завьяловский район). Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Госавтоинспекция просит очевидцев этой аварии обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефону: «415-700», «415-701», в дежурную часть ОГИБДД отдела МВД по Завьяловскому району по телефону: «621-102» или позвонить «02».