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Жительницу Ижевска заподозрили в истязании малолетнего ребенка

12:32, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
12:32, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
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#дети\n#Следственный комитет\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: pxhere.com
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Следователи ищут очевидцев противоправных действий ижевчанки.

Ижевск. Удмуртия. Следственный отдел по Ленинскому району Ижевска начал расследование уголовного дела в отношении 30-летней женщины. Как сообщает пресс-служба ведомства, ижевчанку заподозрили в совершении преступления по статье 117 УК России «Истязание».

По данным следствия, подозреваемая проживала с 6-летним сыном в квартире на улице Баранова в Ижевске, а второй сын 10 лет проживал с отцом. Накануне случившегося мужчина привёз ребёнка в гости к матери. Когда младший сын отказался убирать игрушки, женщина решила наказать его за непослушание. Она вывела его на балкон квартиры на 14-м этаже, где взяла за ноги и вывесила на улицу вниз головой в присутствии старшего сына, который плакал и просил вернуть брата в квартиру.

Следствием получена информация о том, что женщина и ранее совершала неправомерные действия в отношении детей «в воспитательных целях». В настоящее время эта информация проверяется. В отношении подозреваемой проводится стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. 

Следствие обращается за помощью к возможным очевидцам совершенного преступления. Если кто-то стал свидетелем противоправных действий в отношении ребёнка, необходимо обратиться в следственный отдел по Ленинскому району Ижевска: городок Строителей, 59А или по телефону 53-09-95.

12:32, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
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#дети\n#Следственный комитет\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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