play
pause
  • $ 65.8 ↑
  • € 74.51 ↓

Житель Удмуртии попал в тюрьму за хранение пороха и патронов

17:00, 06 марта, 2019
Диана Ворончихина
17:00, 06 марта, 2019
Диана Ворончихина
114
0
#Камбарка\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: Википедия
114
0

Также его оштрафовали на 7 тыс. рублей.

Камбарка. Удмуртия. В Удмуртии мужчину осудили за незаконное хранение пороха и патронов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что обвиняемый купил смесь (бездымного) пороха, которую хранил у себя в гараже в Камбарке. Вещество было изъято сотрудниками полиции при досмотре.

Кроме того, в доме нашли 18 патронов калибра 5,6 мм «являющихся боеприпасами, которые он незаконно приобрел и хранил».

Суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 7 тыс. рублей.

17:00, 06 марта, 2019
Диана Ворончихина
114
0
#Камбарка\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Ночные бабочки: юные жительницы Удмуртии стали проститутками ради больших денег

16:40, 27 февраля, 2019
4358

В Удмуртии пес 4 дня просидел привязанным в лесу

3800
11:34, 27 февраля, 2019

Жители Ижевска сообщили о гуляющем по городу медведе

3425
14:38, 28 февраля, 2019

Напугавший жителей Ижевска медведь сбежал из цирка

2941
15:15, 28 февраля, 2019

Суд обязал жителя Удмуртии снести возведенную им церковь

2863
16:25, 03 марта, 2019

Охранник магазина в Москве выпорол подростков ремнём

19:14, 02 марта, 2019
3293

Российские операторы подняли цены на туры в Турцию на 15%

2260
16:54, 27 февраля, 2019

Власти Екатеринбурга забрали квартиру у мужчины, спасшего 3 детей из пожара

1739
16:15, 28 февраля, 2019

Пользователи сети раскритиковали экс-супругу депутата за высказывание о «нищебродах»

1088
10:47, 02 марта, 2019

Фигуристка Елизавета Туктамышева объявила конкурс на лучший мем с ее персоной

989
20:00, 03 марта, 2019

Фотографировавшуюся на льдине пенсионерку унесло в море в Исландии

14:08, 02 марта, 2019
3407

В Германии забеспокоились о транзите газа через Украину

1858
11:10, 03 марта, 2019

Госдеп отреагировал на приостановку Россией участия в договоре о ликвидации вооружения

1135
09:50, 05 марта, 2019

В США оштрафовали TikTok на 5,7 млн долларов за сбор данных о детях

898
14:54, 28 февраля, 2019

Россия, Китай и Индия выступили против военного решения в Венесуэле

746
11:20, 27 февраля, 2019