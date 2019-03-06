Житель Удмуртии попал в тюрьму за хранение пороха и патронов

Также его оштрафовали на 7 тыс. рублей.

Камбарка. Удмуртия. В Удмуртии мужчину осудили за незаконное хранение пороха и патронов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что обвиняемый купил смесь (бездымного) пороха, которую хранил у себя в гараже в Камбарке. Вещество было изъято сотрудниками полиции при досмотре.

Кроме того, в доме нашли 18 патронов калибра 5,6 мм «являющихся боеприпасами, которые он незаконно приобрел и хранил».

Суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 7 тыс. рублей.