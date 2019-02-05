Житель Глазова задолжал почти 300 тыс рублей по алиментам и попал в колонию

Мужчина не перечислял деньги на содержание своей 3-летней дочери.

Глазов. Удмуртия. Житель Глазова попал в колонию за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что мужчина знал о наличии вступившего в законную силу решения суда о взыскании с него алиментов на содержание 3-летней дочери. Однако деньги он не выплачивал, а уважительной причины у него не было. На работу должник не устроился, на учет в качестве безработного не встал. Таким образом он задолжал по алиментам более 282 тыс. рублей.

Мужчине предъявили обвинение части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно»). Отметим, что ранее он уже был судим, жил за счет родителей, с ребенком не встречается и не общается.

Суд приговорил его к 4 месяцам 10 дням в колонии-поселении.