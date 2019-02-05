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Жительницу Удмуртии обвинили в избиении 3-летней дочери

12:27, 05 февраля, 2019
Диана Ворончихина
12:27, 05 февраля, 2019
Диана Ворончихина
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#дети\n#Ижевск\n#Юкаменское\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: pixabay.com
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Возбуждено уголовное дело.

Юкаменское. Удмуртия. Жительницу Удмуртии обвинили в систематическом избиении 3-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что нерадивая мать из села Юкаменское не выполняла свои родительские обязанности и жестоко обращалась с девочкой, наносила ей побои.

По постановлению прокурора органом дознания ОП «Юкаменское» в отношении женщины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

12:27, 05 февраля, 2019
Диана Ворончихина
137
0
#дети\n#Ижевск\n#Юкаменское\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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