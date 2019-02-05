Жительницу Удмуртии обвинили в избиении 3-летней дочери

Возбуждено уголовное дело.

Юкаменское. Удмуртия. Жительницу Удмуртии обвинили в систематическом избиении 3-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что нерадивая мать из села Юкаменское не выполняла свои родительские обязанности и жестоко обращалась с девочкой, наносила ей побои.

По постановлению прокурора органом дознания ОП «Юкаменское» в отношении женщины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).