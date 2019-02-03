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Жителя Сарапула обвинили в подделке платежных поручений

13:10, 03 февраля, 2019
Диана Ворончихина
13:10, 03 февраля, 2019
Диана Ворончихина
65
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
Фото: pixabay.com
65
0

Таким образом мужчина перевел более 900 тыс. рублей.

Сарапул. Удмуртия. Жителя Сарапула обвинили в четырех преступлениях по статье о неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в ноябре 2015 года мужчина, фактически осуществлявший деятельность от имени индивидуального предпринимателя, подготовил четыре платежных поручения.

«Достоверно зная, что договорных отношений между индивидуальным предпринимателем и лицами, на чье имя осуществляется перевод денежных средств, не существует, в связи с чем, правовых оснований для перевода денежных средств не имеется, мужчина указал в качестве оснований перевода фиктивные сведения. Изготовленные платежные поручения направлены мужчиной в банк для перечисления денежных средств», - говорится в сообщении.

В результате был сделан перевод более 900 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 6 лет тюрьмы со штрафом до 300 тыс. рублей.

13:10, 03 февраля, 2019
Диана Ворончихина
65
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#новости\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие

 

 

 


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