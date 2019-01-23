Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с маршруткой в Удмуртии

«Газель» столкнулась с фурой 28 декабря.

Можга. Удмуртия. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с маршруткой, которое произошло 28 декабря 2018 года в Можгинском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Напомним, «Газель» столкнулась с фурой на 80 км дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от М7 «Волга». В результате аварии автобус съехал в кювет. В нём находились 16 человек, ряд из которых получили травмы.

В ходе проверки выявлены нарушения правил перевозки, согласно которым запрещено перевозить пассажиров сверх числа, установленного характеристикой транспорта. Два пассажира ехали стоя, поскольку им не хватило мест.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).