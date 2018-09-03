В Удмуртии нашли пропавшего школьника

Утром 2 сентября 9-летний мальчик ушел на прогулку и не вернулся.

Воткинск. Удмуртия. Пропавшего школьника нашли в Воткинском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Воткинский» поступило заявление от жительницы села Первомайское о том, что утром 2 сентября ее 9-летний сын ушел на прогулку и не вернулся.

Полицейские обследовали частный сектор, проверяли места сбора молодежи, жилые дома. Около 7:00 мальчика нашли недалеко от ночного клуба.