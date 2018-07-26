Жителя Удмуртии накажут за оскорбление в соцсети судебного пристава

Автору поста грозит штраф до 40 тыс. рублей.
Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле возбудили уголовное дело за оскорбление судебного пристава. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Удмуртской Республике.
Предполагается, что писавший пост находился на территории Сарапула. В соцсети «Вконтакте» злоумышленник нецензурно выразился о работе судебного пристава.
Сейчас идет поиск автора поста.
За оскорбление представителя власти злоумышленнику грозит штраф до 40 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы.