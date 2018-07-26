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Жителя Удмуртии накажут за оскорбление в соцсети судебного пристава

10:44, 26 июля, 2018
Дарья Снидкова
10:44, 26 июля, 2018
Дарья Снидкова
597
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#криминал
Фото: pxhere.com
597
0

Автору поста грозит штраф до 40 тыс. рублей.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле возбудили уголовное дело за оскорбление судебного пристава. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Удмуртской Республике. 

Предполагается, что писавший пост находился на территории Сарапула. В соцсети «Вконтакте» злоумышленник нецензурно выразился о работе судебного пристава.

Сейчас идет поиск автора поста. 

За оскорбление представителя власти злоумышленнику грозит штраф до 40 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы.

 

 

10:44, 26 июля, 2018
Дарья Снидкова
597
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#криминал

 

 

 


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