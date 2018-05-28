В Ижевске двух пьяных выпускников задержали за драку и грабеж

Они отмечали свой выпускной из 9 класса.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске двух пьяных выпускников школы №60 задержали за драку и грабеж. Они отмечали свой выпускной из 9 класса. Об этом в ходе аппаратного совещания органов госвласти рассказал врио министра внутренних дел Удмуртской Республики Олег Мальцев.

По его словам, праздник подростки отмечали на съемной квартире. Вместе с нарушителями задержали их 19-летнего друга. В Сарапуле и Воткинске двоих школьников задержали за распитие напитков в общественных местах.

Мальцев уточнил, что в праздновании «последнего звонка» на территории республики приняли участие более 20 тыс. выпускников.