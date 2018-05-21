play
pause
  • $ 61.94 ↑
  • € 73.18 ↑

Бывший замначальника Ижевского почтамта получил условный срок за хищение 52 млн рублей

12:00, 21 мая, 2018
12:00, 21 мая, 2018
683
0
#ФСБ\n#Ижевск\n#Почта России\n#Удмуртия\n#суд
683
0

Деньги были предназначены для ремонта 11 почтовых отделений.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор бывшему заместителя начальника Ижевского почтамта Алексею Кайгородову за хищение 52 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

«Выявлены и задокументированы обстоятельства <…> по хищению денежных средств в особо крупном размере, выделенных на проведение ремонтных работ отделений почтовой связи», - говорится в сообщении.

Деньги были предназначены для ремонта 11 структурных подразделений регионального управления почтовой службы.

В ходе судебного заседания мужчина свою вину признал. Его приговорили к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

12:00, 21 мая, 2018
683
0
#ФСБ\n#Ижевск\n#Почта России\n#Удмуртия\n#суд

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске мужчина с ножом напал на полицейского: злоумышленника застрелили

21:32, 19 мая, 2018
17009

МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава

12081
15:15, 16 мая, 2018

Пожар и взрывы в Пугачево: что известно на текущий момент

8484
23:25, 16 мая, 2018

Чиновники администрации Ижевска приехали на работу на велосипеде

7016
11:17, 18 мая, 2018

Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о своих доходах

6771
15:55, 14 мая, 2018

Движение автомобилей через Крымский мост откроется 16 мая

18:48, 14 мая, 2018
3401

Два человека разбились в Татарстане после прыжка с парашютом

2397
15:07, 20 мая, 2018

Стал известен новый состав российского правительства

2191
15:54, 18 мая, 2018

Бывшего замминистра культуры Пирумова арестовали по делу о хищениях в Эрмитаже

2007
19:33, 18 мая, 2018

Полисы ОСАГО могут вновь подорожать с 31 августа

2005
16:31, 14 мая, 2018

Госдеп раскритиковал открытие Крымского моста

11:50, 16 мая, 2018
3268

Принц Гарри женился на Меган Маркл

2299
16:08, 19 мая, 2018

Играющий с туристом леопард попал на видео в Ботсване

2213
12:50, 17 мая, 2018

Янни или Лорел: в сети начались споры о новой звуковой иллюзии

2052
11:48, 18 мая, 2018

Лавров раскритиковал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим

1916
19:38, 14 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

18 мая, 2018

Жители бывшего военного городка в Пугачево возвращаются домой

17 мая, 2018

Кофемолка – выпуск 54: Александр Ермолаев в гостях у Энвиля Касимова

17 мая, 2018