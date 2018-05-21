Бывший замначальника Ижевского почтамта получил условный срок за хищение 52 млн рублей

Деньги были предназначены для ремонта 11 почтовых отделений.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор бывшему заместителя начальника Ижевского почтамта Алексею Кайгородову за хищение 52 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

«Выявлены и задокументированы обстоятельства <…> по хищению денежных средств в особо крупном размере, выделенных на проведение ремонтных работ отделений почтовой связи», - говорится в сообщении.

Деньги были предназначены для ремонта 11 структурных подразделений регионального управления почтовой службы.

В ходе судебного заседания мужчина свою вину признал. Его приговорили к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.