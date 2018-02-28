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Жительница Удмуртии пыталась распродать оставшиеся от мужа 1,5 кг наркотиков

11:33, 28 февраля, 2018
11:33, 28 февраля, 2018
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#семья\n#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии
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Супруг женщины отбывает наказание за торговлю запрещенными веществами.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Удмуртии задержали за попытку распродать оставшиеся от мужа наркотики. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Стражи порядка задержали женщину в Ижевске в тот момент, когда она пыталась сбыть 750 гр «синтетики».

«Задержанная пояснила, что наркотическое средство принадлежит ее мужу, который в настоящее время отбывает наказание в исправительном учреждении за совершение аналогичных преступлений», - отмечается в сообщении.

В доме у злоумышленницы правоохранители нашли тайник с наркотиками – там было около 800 гр запрещенных веществ. Против женщины возбудили уголовное дело, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

11:33, 28 февраля, 2018
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#семья\n#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 

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