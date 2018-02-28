Жительница Удмуртии пыталась распродать оставшиеся от мужа 1,5 кг наркотиков

Супруг женщины отбывает наказание за торговлю запрещенными веществами.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Удмуртии задержали за попытку распродать оставшиеся от мужа наркотики. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Стражи порядка задержали женщину в Ижевске в тот момент, когда она пыталась сбыть 750 гр «синтетики».

«Задержанная пояснила, что наркотическое средство принадлежит ее мужу, который в настоящее время отбывает наказание в исправительном учреждении за совершение аналогичных преступлений», - отмечается в сообщении.

В доме у злоумышленницы правоохранители нашли тайник с наркотиками – там было около 800 гр запрещенных веществ. Против женщины возбудили уголовное дело, ей грозит до 20 лет лишения свободы.