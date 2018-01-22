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      Женщина-пассажир погибла в аварии в Глазовском районе

      15:55, 22 января, 2018
      Анна Торхова
      15:55, 22 января, 2018
      Анна Торхова
      1133
      0
      #ДТП\n#Глазов\n#авария\n#Удмуртия
      Фото: vk.com/dpsglazov
      1133
      0

      ДТП произошло вблизи деревни Лудошур.

      Глазов. Удмуртия. На 74 км дороги «Игра-Глазов» в результате ДТП погибла женщина-пассажир. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

      Авария произошла около 14:00 на повороте к деревне Лудошур. Известно, что водитель автомобиля «Рено», мужчина 1997 года рождения, при выезде со второстепенной дороги не уступил автомобилю «ВАЗ 2110» под управлением молодого человека 1995 года рождения. «Десятка» двигалась по главной дороге в прямом направлении.

      В результате столкновения женщина 1967 года рождения погибла. 

      15:55, 22 января, 2018
      Анна Торхова
      1133
      0
      #ДТП\n#Глазов\n#авария\n#Удмуртия

       

       

       

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