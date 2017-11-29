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      Следователи проверяют информацию о якобы похищенном ребенке в Ижевске

      12:05, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      12:05, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      357
      0
      #дети\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#похищение\n#проверка
      Фото: vk.com
      357
      0

      Об этом «Сусанину» рассказали в Октябрьским межрайонном следственном отделе Следственного управления СКР по Удмуртии.

      Ижевск. Удмуртия. Следователи проверяют информацию о якобы похищенном ребенке в Ижевске. Об этом «Сусанину» рассказали в правоохранительном ведомстве.

      «Материал принят в производство Октябрьским межрайонным следственным отделом. Проводится проверка. На данный момент совместно с полицией проводятся мероприятия по установлению местонахождения ребенка», - рассказали «Сусанину».

      Отметим, что пост о похищении ребенка появился в одной из популярных ижевских групп в соцсети «Вконтакте».

      «Сегодня, 28 ноября в 14:30 был похищен мой сын. Ему всего 11 месяцев. Он был вырван у меня из рук, биологическим отцом ребенка, который не является моим мужем и вместе с нами не проживает. Меня удерживали силой двое неизвестных мужчин, в то время как он забрал спящего на моих руках ребенка и убежал», - говорится в сообщении.

      12:05, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      357
      0
      #дети\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#похищение\n#проверка

       

       

       

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