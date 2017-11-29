Об этом «Сусанину» рассказали в Октябрьским межрайонном следственном отделе Следственного управления СКР по Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Следователи проверяют информацию о якобы похищенном ребенке в Ижевске. Об этом «Сусанину» рассказали в правоохранительном ведомстве.

«Материал принят в производство Октябрьским межрайонным следственным отделом. Проводится проверка. На данный момент совместно с полицией проводятся мероприятия по установлению местонахождения ребенка», - рассказали «Сусанину».

Отметим, что пост о похищении ребенка появился в одной из популярных ижевских групп в соцсети «Вконтакте».

«Сегодня, 28 ноября в 14:30 был похищен мой сын. Ему всего 11 месяцев. Он был вырван у меня из рук, биологическим отцом ребенка, который не является моим мужем и вместе с нами не проживает. Меня удерживали силой двое неизвестных мужчин, в то время как он забрал спящего на моих руках ребенка и убежал», - говорится в сообщении.