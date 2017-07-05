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      Один человек погиб на трассе «Игра – Глазов» при столкновении двух грузовиков

      17:31, 05 июля, 2017
      17:31, 05 июля, 2017
      276
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      #ДТП\n#Глазов\n#Игра\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: www.glazovlife.ru
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      Водитель автомобиля Foton не справился с управлением.

      Игра. Удмуртия. В Удмуртии при столкновении двух грузовиков погиб человек. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» сообщили в 1 отделе управления ГИБДД МВД по республике.

      ДТП произошло в среду, 5 июля, около 13:40 на 9 км автодороги «Игра – Глазов».

      «По предварительным данным, водитель автомобиля Foton не справился с управлением и допустил занос задней части автомобиля», - пояснили в ведомстве.

      От полученных травм водитель грузовика Foton скончался на месте. 

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      17:31, 05 июля, 2017
      276
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      #ДТП\n#Глазов\n#Игра\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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