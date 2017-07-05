Один человек погиб на трассе «Игра – Глазов» при столкновении двух грузовиков

Водитель автомобиля Foton не справился с управлением.

Игра. Удмуртия. В Удмуртии при столкновении двух грузовиков погиб человек. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» сообщили в 1 отделе управления ГИБДД МВД по республике.

ДТП произошло в среду, 5 июля, около 13:40 на 9 км автодороги «Игра – Глазов».

«По предварительным данным, водитель автомобиля Foton не справился с управлением и допустил занос задней части автомобиля», - пояснили в ведомстве.

От полученных травм водитель грузовика Foton скончался на месте.