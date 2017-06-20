Более 7,3 тыс жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей

С начала сезона энцефалитом заболел 1 человек, боррелиозом – два.

Ижевск. Удмуртия. 7 305 жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей с начала опасного сезона. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, в числе обратившихся к врачам – 1 525 детей.

В Ижевске кровососы напали на 3 859 человек, из них детей – 423. Помимо столицы, больше всего пострадавших в Можге, Воткинске, Глазове, а также в Алнашском, Шарканском, Завьяловском, Якшур-Бодьинском, Воткинском, Кезском, Малопургинском, Игринском и Дебесском районах.

Как выяснилось в ходе лабораторных исследований, 5,5% клещей являются переносчиками энцефалита, 37,1% - боррелиоза.

Стоит отметить, что с начала сезона энцефалитом заболел 1 человек, боррелиозом – два.