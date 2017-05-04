Правоохранители изъяли бухгалтерскую отчетность, приказы по предприятию, а также заключенные предприятием договоры.

Ижевск. Удмуртия. «Ижводоканал» рассказал о проведенной выемке документов. Согласно сообщению пресс-службы предприятия, мероприятие проводили сотрудники МВД по Удмуртской Республике.

Согласно информации, размещенной на сайте «Ижводоканала», стражи порядка изъяли бухгалтерскую отчетность, приказы по предприятию, а также заключенные договоры за период с 2015 по 2017 год. Стоит отметить, что именно в это время компанию возглавлял Владимир Пискайкин.

Напомним, накануне, 3 мая, информагентство «Сусанин» сообщало, что правоохранителей интересовали именно документы, касающиеся деятельности экс-руководителя «Ижводоканала» Владимира Пискайкина.