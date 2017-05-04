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      «Ижводоканал» рассказал о проведенной выемке документов

      14:03, 04 мая, 2017
      Ксения Чернова
      14:03, 04 мая, 2017
      Ксения Чернова
      151
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#Ижводоканал\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
      151
      0

      Правоохранители изъяли бухгалтерскую отчетность, приказы по предприятию, а также заключенные предприятием договоры.

      Ижевск. Удмуртия. «Ижводоканал» рассказал о проведенной выемке документов. Согласно сообщению пресс-службы предприятия, мероприятие проводили сотрудники МВД по Удмуртской Республике.

      Согласно информации, размещенной на сайте «Ижводоканала», стражи порядка изъяли бухгалтерскую отчетность, приказы по предприятию, а также заключенные договоры за период с 2015 по 2017 год. Стоит отметить, что именно в это время компанию возглавлял Владимир Пискайкин.

      Напомним, накануне, 3 мая, информагентство «Сусанин» сообщало, что правоохранителей интересовали именно документы, касающиеся деятельности экс-руководителя «Ижводоканала» Владимира Пискайкина.

      14:03, 04 мая, 2017
      Ксения Чернова
      151
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#Ижводоканал\n#Удмуртия
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