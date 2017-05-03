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      Выемка документов прошла в «Ижводоканале»

      18:28, 03 мая, 2017
      Яна Шамаева
      18:28, 03 мая, 2017
      Яна Шамаева
      274
      0
      #Ижевск\n#Ижводоканал\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
      274
      0

      По данным источника, связано это с экс-руководителем предприятия Владимиров Пискайкиным.

      Ижевск. Удмуртия. Следственные действия, включая выемку документов прошли в МУП «Ижводоканал». Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» в среду, 3 мая, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

      По его словам, правоохранителей интересовали документы, касающиеся деятельности экс-руководителя «Ижводоканала» Владимира Пискайкина. По данным второго источника, следственные действия проходили на территории бухгалтерии предприятия.

      Официального подтверждения или опровержения информации от правоохранительных органов информационное агентство «Сусанин» не имеет.

      18:28, 03 мая, 2017
      Яна Шамаева
      274
      0
      #Ижевск\n#Ижводоканал\n#Удмуртия
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