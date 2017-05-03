Выемка документов прошла в «Ижводоканале»

По данным источника, связано это с экс-руководителем предприятия Владимиров Пискайкиным.

Ижевск. Удмуртия. Следственные действия, включая выемку документов прошли в МУП «Ижводоканал». Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» в среду, 3 мая, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, правоохранителей интересовали документы, касающиеся деятельности экс-руководителя «Ижводоканала» Владимира Пискайкина. По данным второго источника, следственные действия проходили на территории бухгалтерии предприятия.

Официального подтверждения или опровержения информации от правоохранительных органов информационное агентство «Сусанин» не имеет.