Около 150 домов и соцучреждений в Ижевске остались без тепла из-за порывов на сетях

Аварии произошли на улицах Циолковского и 50 лет ВЛКСМ.

Ижевск. Удмуртия. Около 150 домов и учреждений социальной сферы в Ижевске остались без тепла из-за порывов на сетях. Как сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем», за утро вторника, 25 апреля, в городе произошло два крупных порыва: на улице 50 лет ВЛКСМ и на перекрестке улиц Циолковского и Орджоникидзе.

«Был обнаружен выход воды на поверхность в районе кинотеатра «Аврора», возле дома № 31 по улице 50 лет ВЛКСМ. Разлив теплоносителя произошел на проезжую часть. В связи с этим на место были вызваны службы ГИБДД, которые приняли решение о частичном ограничении движения транспорта по 50 лет ВЛКСМ», - отмечают коммунальщики.

Кроме того, из-за порыва у дома №31 подмыло грунт. В результате на этом месте провалился грузовик «УКСа».

Около 09:20 случился порыв на перекрестке улиц Циолковского и Орджоникидзе. Сотрудники Госавтоинспекции также ограничивали на этом участке движение машин – над проезжей частью повис туман.

Напомним, температурные испытания сетей теплоснабжения стартовали в Ижевске накануне, 24 апреля. Процедура призвана выявить слабые места трубопроводов. Перед этим тепло отключили в 425 домах и объектах соцсферы.

«Автомобилисты! Ищите пути объезда! Не надо испытывать судьбу и стараться проехать по залитой кипятком дороге! Уважаемые ижевчане! Не стоит подходить к ограждённым участкам! Предупредите детей, чтобы держались подальше от теплотрасс и люков!» - предупредил горожан руководитель пресс-службы ОАО «Энергосбыт Т Плюс» (вместе с УКС входит в состав ПАО «Т Плюс» - Прим. ред) Нил Миназетдинов.

Энергетики просят:

- не приближаться к местам парения и помнить, что под асфальтом может находиться промоина с кипятком;

- если место инцидента огорожено, не заходить за ограждения и предупреждающие знаки;

- не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам, помнить, что в пару под слоем воды можно не увидеть промоину с кипятком;

- водителям автотранспортных средств избегать проезда и стоянки вблизи наружных теплосетей, люков тепловых камер вне проезжей части улицы;

- не подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива;

- если разлив застал вас в транспорте - не покидать его, даже если водитель открыл двери, и ждать помощи специальных служб.