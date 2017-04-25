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      Около 150 домов и соцучреждений в Ижевске остались без тепла из-за порывов на сетях

      13:22, 25 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      13:22, 25 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      99
      0
      #дороги\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#происшествие
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      99
      0

      Аварии произошли на улицах Циолковского и 50 лет ВЛКСМ.

      Ижевск. Удмуртия. Около 150 домов и учреждений социальной сферы в Ижевске остались без тепла из-за порывов на сетях. Как сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем», за утро вторника, 25 апреля, в городе произошло два крупных порыва: на улице 50 лет ВЛКСМ и на перекрестке улиц Циолковского и Орджоникидзе.

      «Был обнаружен выход воды на поверхность в районе кинотеатра «Аврора», возле дома № 31 по улице 50 лет ВЛКСМ. Разлив теплоносителя произошел на проезжую часть. В связи с этим на место были вызваны службы ГИБДД, которые приняли решение о частичном ограничении движения транспорта по 50 лет ВЛКСМ», - отмечают коммунальщики.

      Кроме того, из-за порыва у дома №31 подмыло грунт. В результате на этом месте провалился грузовик «УКСа».

      Около 09:20 случился порыв на перекрестке улиц Циолковского и Орджоникидзе. Сотрудники Госавтоинспекции также ограничивали на этом участке движение машин – над проезжей частью повис туман.

      Напомним, температурные испытания сетей теплоснабжения стартовали в Ижевске накануне, 24 апреля. Процедура призвана выявить слабые места трубопроводов. Перед этим тепло отключили в 425 домах и объектах соцсферы.

      «Автомобилисты! Ищите пути объезда! Не надо испытывать судьбу и стараться проехать по залитой кипятком дороге! Уважаемые ижевчане! Не стоит подходить к ограждённым участкам! Предупредите детей, чтобы держались подальше от теплотрасс и люков!» - предупредил горожан руководитель пресс-службы ОАО «Энергосбыт Т Плюс» (вместе с УКС входит в состав ПАО «Т Плюс» - Прим. ред) Нил Миназетдинов.

      Энергетики просят:

      -  не приближаться к местам парения и помнить, что под асфальтом может находиться промоина с кипятком;

      - если место инцидента огорожено, не заходить за ограждения и предупреждающие знаки;

      - не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам, помнить, что в пару под слоем воды можно не увидеть промоину с кипятком;

      - водителям автотранспортных средств избегать проезда и стоянки вблизи наружных теплосетей, люков тепловых камер вне проезжей части улицы;

      - не подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива;

      - если разлив застал вас в транспорте - не покидать его, даже если водитель открыл двери, и ждать помощи специальных служб.

      13:22, 25 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      99
      0
      #дороги\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#происшествие
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