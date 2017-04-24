В Ижевске c 24 по 27 апреля пройдут температурные испытания теплосетей

Горожан просят быть максимально внимательными и осторожными.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 24 по 27 апреля пройдут испытания теплосетей на максимальную температуру теплоносителя до 120-125 по Цельсию. Как сообщает пресс-служба администрации города, это обязательная процедура, позволяющая выявить «слабые» места трубопроводов для проведения необходимых ремонтных работ в межотопительный период.

Администрацией города согласованы программы испытаний магистральных тепловых сетей - от теплоисточников Ижевских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также ЦТП, квартальных теплосетей и систем теплопотребления зданий. Испытания теплосетей от ТЭЦ-2 проведут 24-25 апреля, от ТЭЦ-1 - 26-27 апреля.

При проведении температурных испытаний ижевчан просят быть предельно осторожными: не приближаться к местам парения, не заходить за ограждения и предупреждающие знаки, не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам и т.д. Важно разъяснить детям опасность нахождения и игр рядом с технологическими объектами: трубопроводами, люками тепловых камер, а также в местах парения и выхода воды.

Жителям многоквартирных домов в период испытаний рекомендовано регулярно проводить проветривание помещений, чтобы избежать их перегрева.

Призываем ижевчан быть осторожными. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций, испарения, излива воды на поверхность, при отсутствии ограждений на опасных участках, а также при проведении ремонтных работ необходимо немедленно покинуть опасную зону и сообщить о случившемся по телефонам: 072, 998-072 (с мобильных), 903-543, 903-545, 935-256, 998-072, 8-965-849-9153, 8-963-540-1394 (круглосуточно).

Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru.