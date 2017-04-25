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      Ижевск окутало паром: горожане поделились в сосцетях фотографиями порывов

      10:31, 25 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      10:31, 25 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      1033
      0
      #дороги\n#ЖКХ\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#фото\n#УКС\n#происшествие
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      1033
      0

      Из-за порыва на теплотрассе закрыто движение по улице Орджоникидзе.

      Ижевск. Удмуртия. Утром во вторник, 25 апреля, Ижевск окутало паром. Горожане активно делятся в сосцетях фотографиями порывов.

      Так, обеспокоил ижевчан пар над территорией недалеко от поликлиники Механического завода (городская больница №9).

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      «На 50 лет ВЛКСМ прорвало трубу. Бежит горячая вода. Туман», - написала в группе «ИГГС» в социальной сети «ВКонтакте» Лариса Владыкина.

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      К слову, у дома №31 по улице 50 лет ВЛКСМ провалился в яму грузовик сотрудников управляющей компании. В Госавтоинспекции пояснили, что инцидент произошел из-за подмыва грунта. Находившиеся в «КамАЗе» люди не пострадали.

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      «Пока два крупных порыва. У кинотеатра «Аврора» - выход теплоносителя наружу около жилого дома. И на улице Циолковского – недалеко от Орджоникидзе», - отметил руководитель пресс-службы ОАО «Энергосбыт Т Плюс» (вместе с УКС входит в состав ПАО «Т Плюс» - Прим. ред) Нил Миназетдинов.

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      Как рассказали информагентству «Сусанин» в первом отделе Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, из-за порыва на время закрывали движение по улице Орджоникидзе со стороны улицы Ленина от Дома Дружбы народов до улицы Промышленной. В настоящее время авто могут проехать по данному участку. Ограничено движение в районе порыва на улице 50 лет ВЛКСМ - там машины пропускают в один ряд.

      Напомним, в Ижевске накануне, 24 апреля, стартовали температурные испытания сетей теплоснабжения. Процедура призвана выявить слабые места трубопроводов.

      «Автомобилисты! Ищите пути объезда! Не надо испытывать судьбу и стараться проехать по залитой кипятком дороге! Уважаемые ижевчане! Не стоит подходить к ограждённым участкам! Предупредите детей, чтобы держались подальше от теплотрасс и люков!» - предупредил горожан Нил Миназитдинов.

      10:31, 25 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      1033
      0
      #дороги\n#ЖКХ\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#фото\n#УКС\n#происшествие
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