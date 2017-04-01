Двух мужчин и подростка спасли пожарные в Ижевске из горящей квартиры

Выводить жильцов пришлось по лестницам, так как во дворе дома не оказалось площадки для спецтехники.

Ижевск. Удмуртия. Пожарные в Ижевске спасли трех людей на пожаре в многоэтажке на улице Клубной. Как рассказала информагентству «Сусанин» замруководителя пресс-службы главного управления МЧС России по Удмуртии Вероника Митрофанова, возгорание в квартире на восьмом этаже произошло в субботу, 1 апреля.

Выводить жильцов пришлось по лестницам, так как во дворе дома не оказалось площадки для спецтехники – на место пригнали коленчатый автоподъемник, но он не пригодился. Двух мужчины и подростка специалисты газодымозащитной службы вывели через подъезд.

Пожар удалось потушить буквально за несколько минут.

«Многие дома уже сделали эти площадки. Туда автомобили не ставят люди, чтобы на это место вставала техника», - отметила Митрофанова, добавив, что обустроить специальное место могут жильцы каждого многоквартирного дома.