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      Жители Ижевска сообщили о пожаре в «Трех бананах» на Воткинском шоссе

      17:33, 22 марта, 2017
      Ксения Чернова
      17:33, 22 марта, 2017
      Ксения Чернова
      552
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#торговля\n#происшествие\n#пожар
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus (Александра Александровна)
      552
      0

      В соцсетях появились фотографии с места происшествия.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска сообщили в соцсетях о пожаре в «Трех бананах» на Воткинском шоссе. Об этом горожане рассказали в группе ИГГС во «ВКонтакте».

      «Склад горит», - написал Евгений Майоров.

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      По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, пожарные уже выехали на место происшествия, однако добраться им мешают пробки.

      «Может быть, не пропускают их. А может, пропускают, но не с такой скоростью, какой нужно», - отметили в ведомстве.

       

      Update: Пожара не было.

      17:33, 22 марта, 2017
      Ксения Чернова
      552
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#торговля\n#происшествие\n#пожар
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