Жители Ижевска сообщили о пожаре в «Трех бананах» на Воткинском шоссе

В соцсетях появились фотографии с места происшествия.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска сообщили в соцсетях о пожаре в «Трех бананах» на Воткинском шоссе. Об этом горожане рассказали в группе ИГГС во «ВКонтакте».

«Склад горит», - написал Евгений Майоров.

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По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, пожарные уже выехали на место происшествия, однако добраться им мешают пробки.

«Может быть, не пропускают их. А может, пропускают, но не с такой скоростью, какой нужно», - отметили в ведомстве.

Update: Пожара не было.