О массовой драке на складе в Электростали рассказали в компании Wildberries

Электросталь. Московская область. На складе компании Wildberries в Электростали произошла массовая потасовка. Информацию об этом подтвердили RT в офисе маркетплейса.

В компании объяснили, что повздорили работники и охранники. Причины и обстоятельства конфликта будут установлены в ходе внутреннего расследования. Как заверили в Wildberries, пострадавших в результате выяснения отношений нет. Порядка 10 участников доставлены в полицию.

О проверке в связи с дракой сообщили ранее в Главном управлении МВД по Московской области. По данным полиции, инцидент произошел в ночь на 8 февраля. При погрузке и упаковке товара бригадиром было выявлено нарушение со стороны сотрудника склада. Они начали препираться, на место прибыли сотрудники охраны, с которыми подрались работники.

По данным СМИ, в «разборках» на складе участвовали до ста человек.