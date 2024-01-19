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На улицах Москвы появятся молокоматы

12:20, 19 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На улицах Москвы появятся молокоматы
12:20, 19 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
48
0
#Москва\n#бизнес\n#торговля\n#роботы\n#продовольствие\n#молоко
Фото: pxhere.com
48
0

Устройства разместят в северных районах столицы.

Москва. В трех округах Москвы установят автоматы по продаже молочной продукции. Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, в конкурсе на их размещение смогут участвовать предприниматели.

Как рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, 3 аппарата планируется установить в районе Отрадное, по одному появится в Бутырском и Головинском районах, а также в Строгине и Южном Медведкове. Места размещения выбраны с учетом наличия спроса – рядом с многоэтажными домами и остановками общественного транспорта. 

Через вендинговые автоматы можно будет приобрести не только упакованное молоко, сыры, масла и йогурты, но также сухие молочные продукты, фруктовые и овощные соки, безалкогольные напитки, питьевую воду и хлебобулочные изделия.

Онлайн-аукционы пройдут 7 февраля. Договоры с победителями будут заключены на 5 лет. 

12:20, 19 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
48
0
#Москва\n#бизнес\n#торговля\n#роботы\n#продовольствие\n#молоко