На улицах Москвы появятся молокоматы

Москва. В трех округах Москвы установят автоматы по продаже молочной продукции. Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, в конкурсе на их размещение смогут участвовать предприниматели.

Как рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, 3 аппарата планируется установить в районе Отрадное, по одному появится в Бутырском и Головинском районах, а также в Строгине и Южном Медведкове. Места размещения выбраны с учетом наличия спроса – рядом с многоэтажными домами и остановками общественного транспорта.

Через вендинговые автоматы можно будет приобрести не только упакованное молоко, сыры, масла и йогурты, но также сухие молочные продукты, фруктовые и овощные соки, безалкогольные напитки, питьевую воду и хлебобулочные изделия.

Онлайн-аукционы пройдут 7 февраля. Договоры с победителями будут заключены на 5 лет.