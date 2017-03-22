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      МЧС Удмуртии: пожара на складе «Трех бананов» в Ижевске нет

      17:58, 22 марта, 2017
      Ксения Чернова
      17:58, 22 марта, 2017
      Ксения Чернова
      209
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#торговля\n#происшествие\n#пожар
      Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии
      209
      0

      Ранее горожане поделились фотографиями с места происшествия в соцсетях.

      Ижевск. Удмуртии. Жители Ижевска приняли за пожар на складе «Трех бананов» на Воткинском шоссе газорезательные работы. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

      «Там проводились газорезательные работы, пожара нет», - отметили в ведомстве.

      Напомним, ранее горожане поделились фотографиями «пожара» в соцсетях.

      27 ноября минувшего года на складе произошло возгорание. Пожарные выехали по вызову, которому автоматически присвоили ранг № 2. При прибытии на место, оказалось, что горят помещения склада на большой площади. На место направили оперативную группу Главного управления МЧС России по Удмуртии. 15:50 ранг пожара повысили до «Вызов №3» — потребовались дополнительные силы.

      Звенья газодымозащиты, обследовавшие помещения, спасли из помещения 5 человек. Всех направили в 6-ю ижевскую городскую больницу. Один из пострадавших скончался в пути.

      Локализовать пожар на складе удалось лишь к восьми вечера. К тому моменту в тушении принимали участие уже свыше 170 человек и больше 50 единиц техники. Позднее, СК России озвучил предварительную версию причины возникновения пожара - неисправность электропроводки. Полностью ликвидировать пожар на складе удалось лишь в 1:19 ночью в понедельник, 28 ноября. Привлекались 177 человек и 51 единица техники.

      Представитель ГУ МЧС по Удмуртии рассказал о пожаре на Воткинском шоссе

      17:58, 22 марта, 2017
      Ксения Чернова
      209
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#торговля\n#происшествие\n#пожар
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