Отец семейства успел выбежать из дома.

Ижевск. Удмуртия. 34-летняя женщина и ее двухгодовалый ребенок погибли в пожаре на СНТ «Буммашевец-2» в пригороде Ижевска. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, трагедия произошла 11 марта в 7:30.

В момент пожара в доме находились мужчина, его супруга и ребенок. Мужчина из дома выбежал, а женщина и малыш не успели.

По предварительным данным, очаг пожара находился в прихожей дома, а причиной могла стать неисправность электропроводки. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашиваются соседи и родственники погибших.