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Новости Удмуртии

Женщина и 2-летний ребенок погибли в пожаре на даче в пригороде Ижевска

17:00, 13 марта, 2017
Яна Шамаева
17:00, 13 марта, 2017
Яна Шамаева
1307
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#смерть\n#пожары\n#пожар
Фото: pixabay.com
1307
0

Отец семейства успел выбежать из дома.

Ижевск. Удмуртия. 34-летняя женщина и ее двухгодовалый ребенок погибли в пожаре на СНТ «Буммашевец-2» в пригороде Ижевска. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, трагедия произошла 11 марта в 7:30.

В момент пожара в доме находились мужчина, его супруга и ребенок. Мужчина из дома выбежал, а женщина и малыш не успели.

По предварительным данным, очаг пожара находился в прихожей дома, а причиной могла стать неисправность электропроводки. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашиваются соседи и родственники погибших.

17:00, 13 марта, 2017
Яна Шамаева
1307
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#смерть\n#пожары\n#пожар

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