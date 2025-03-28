Удмуртия. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская поделилась в беседе с «Известиями», чем могут быть полезны слёзы, а также почему женщины плачут чаще, чем мужчины.

Плач — это психофизиологическая реакция человека, при которой из глаз начинает выделяться определённая секреция – слёзы. Как сообщает врач, бывают разные типы слёз.

«Базальная слеза присутствует всегда, она увлажняет глаза, защищает их от пересыхания и воздействия патогенных микроорганизмов. Рефлекторные слезы текут в ответ на физическое раздражение, например, когда в глаз попадает пыль. А эмоциональные слезы появляются в результате сильных эмоций: радости, печали, гнева», – делится Демьяновская.

Эмоциональные слёзы помогают организму справиться со стрессом и снизить ощущение боли. Помимо стандартных для слёзной секреции солей, лизоцимов, липидов, в них содержится больше белков и гормонов, поэтому они отличаются на вкус от слёз, вызванных, например, механическим повреждением глаза.

«Со слезами выводится избыток токсинов, гормонов и других химических веществ, которые накапливаются в организме во время стресса, а активный, громкий плач помогает проявить эмоции, выплеснуть их. В процессе плача снижается уровень адреналина», – делится врач.

Также из-за плача дыхание становится более глубоким, что снижает уровень кортизола – так называемого гормона стресса.

Эксперт также рассказала о причинах, почему женщины плачут чаще. Помимо социального закрепления, когда мальчиков учат подавлять эмоции, существует и чисто биологические факторы, обусловливающие различие.

«Уровень пролактина – гормона, который помогает снизить уровень эмоционального напряжения и способствует образованию слез, – у женщин в среднем выше, чем у мужчин», – объяснила врач.