С октября 2023 года в Удмуртии от ковида привили более 5 тысяч человек

Ижевск. Удмуртия. Начиная с октября, в Удмуртии от коронавируса привили более 5 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

«На сегодняшний день в республике от ковида привит 5301 человек, израсходовано порядка 40% от имеющегося объема вакцин», — рассказала главный внештатный специалист министерства по вакцинопрофилактике Елена Корякина.

Прививаться от коронавирусной инфекции в первую очередь рекомендуют жителям старше 60 лет с хроническим заболеванием лёгких, больным сахарным диабетом, лицам с онкопатологией и иммунодефицитом.

Сейчас вакцина есть в каждом медицинском учреждении Удмуртии. Привиться можно бесплатно в республиканском центре общественного здоровья в Ижевске.