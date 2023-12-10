Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В авангарде лучевой диагностики России Лонгрид Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид

С октября 2023 года в Удмуртии от ковида привили более 5 тысяч человек

15:00, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
С октября 2023 года в Удмуртии от ковида привили более 5 тысяч человек
15:00, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
60
0
#ковид\n#вакцинация\n#Минздрав\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
60
0

Израсходовано около 40% от имеющегося объёма вакцин.

Ижевск. Удмуртия. Начиная с октября, в Удмуртии от коронавируса привили более 5 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

«На сегодняшний день в республике от ковида привит 5301 человек, израсходовано порядка 40% от имеющегося объема вакцин», — рассказала главный внештатный специалист министерства по вакцинопрофилактике Елена Корякина.

Прививаться от коронавирусной инфекции в первую очередь рекомендуют жителям старше 60 лет с хроническим заболеванием лёгких, больным сахарным диабетом, лицам с онкопатологией и иммунодефицитом.

Сейчас  вакцина есть в каждом медицинском учреждении Удмуртии. Привиться можно бесплатно в республиканском центре общественного здоровья в Ижевске.

15:00, 10 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
60
0
#ковид\n#вакцинация\n#Минздрав\n#Удмуртия