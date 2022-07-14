Для лечения новорожденных в Удмуртию поступили три аппарата ИВЛ

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию поступили новые аппараты ИВЛ для детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Два аппарата направили в Республиканскую детскую клиническую больницу, ещё один установят в ижевском родильном доме №5. Оборудование стоимостью около 18 млн рублей закупили за счет дополнительных средств федерального и регионального бюджетов.

Оборудование рассчитано на детей с самого рождения. Главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по детской анестезиологии и реаниматологии Сергей Евсеев отметил, что аппараты ИВЛ могут помочь малышам с серьезными заболеваниями и патологиями легких.

Приборы работают в нескольких режимах, в том числе в режиме высокочастотной подачи кислорода.

«Высокочастотный режим, когда газовая смесь подается небольшими порциями с высокой частотой, позволяет кислороду попадать даже в пораженные отделы легких. Во многих случаях это позволяет спасти жизнь нашим самым сложным, тяжелым пациентам», — поделился Сергей Евсеев.

В 2022 году в Удмуртию в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступит 49 разных аппаратов.