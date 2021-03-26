82 новых случая заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В числе заболевших по девять человек до 14 лет и старше 65 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последние сутки выявили еще 82 заболевших коронавирусом. Об этом по данным на утро 26 марта сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 39 жителей Ижевска и 8 жителей Глазова. По 7 случаев в Игринском и Шарканском районах, по 5 – в Увинском и Глазовском районах, 4 – в Дебесском, 3 – в Воткинске, по одному случаю зарегистрировано среди жителей Вавожского, Можгинского, Красногорского, Сюмсинского районов. В числе заболевших по девять человек в возрасте до 14 лет и старше 65 лет. Выздоровели 75 человек.

Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 30 346 случаев ковида. 26 915 человек выздоровели, 371 пациент скончался.

Вакцинацию прошли 42 046 человек, из них 29 221 получил второй компонент.