Активность клещей снижается в Удмуртии: за неделю зарегистрировали всего 59 случаев

Всего с начала эпидсезона к врачам обратились более 12 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. За неделю в Удмуртии зарегистрировали 59 случаев нападения клещей на жителей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Для сравнения: неделей ранее к врачам обратились 107 человек.

Всего с начала эпидсезона от кровососов пострадали 12 642 человека, что на 19,5% меньше, чем в прошлом году. В числе обратившихся за медицинской помощью – 2 376 детей. Больше половины случаев присасывания зарегистрировали в Ижевске.

8 957 клещей лабораторно исследовали на наличие возбудителей энцефалита, в 254 случаях анализ оказался положительным. У 2 718 клещей из 6 666 исследованных выявили возбудителя боррелиоза.

В этом сезоне зарегистрировали 16 случаев заражения энцефалитом, в числе заболевших – двое детей, 13 человек, в том числе 2 ребенка, заразились боррелиозом.