Врачи женских консультаций в Удмуртии начали выезжать на дом к беременным

Это касается случаев, когда у женщины появляются жалобы на самочувствие или она не может прийти в поликлинику, чтобы сдать анализы.

Ижевск. Удмуртия. Врачи женских консультаций в Удмуртии теперь могут выезжать на дом к беременным. Как рассказала информационному агентству «Сусанин» внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Удмуртии Елена Сахабутдинова, мера связана с необходимостью уберечь будущих мам от коронавирусной инфекции.

«Если у женщины есть какие-то жалобы, она может вызвать акушера-гинеколога или терапевта на дом», - сообщила она. Кроме того, на дому в случае отсутствия возможности прийти в поликлинику, могут взять кровь на анализ.

В настоящее время женские консультации находятся на телефонной связи с беременными и в индивидуальном порядке составляют план обследования так, чтобы избежать скученности в коридорах. На входе женщинам выдают маски, в коридорах стоят аппараты с антисептиком, в поликлиниках разработана маршрутизация. Вместе с тем, врачи просят пациенток заходить в консультации без мужей и других родственников – они могут подождать в машине.

Отметим, что по состоянию на 22 апреля в Удмуртии нет случаев заболевания коронавирусом среди беременных.