Ежегодно в Удмуртии медики диагностируют около 50 новых случаев рака у детей

Почти 80% новообразований излечиваются.

Ижевск. Удмуртия. Каждый год в Удмуртии регистрируют 40-55 новых случаев злокачественных образований у детей до 18 лет. В 2019 году рак выявили у 60 ребят, рассказали журналистам во вторник, 18 февраля, главный детский гематолог Минздрава Удмуртии Наталья Андреева и заведующая гематологическим отделением РДКБ Елена Богатырева.

Сегодня рак у детей встречается редко. Из всех новообразований у ребят чаще всего диагностируют болезни крови и кроветворных органов (лейкозы, лимфомы) – до 50%-70%. На втором месте – опухоли ЦНС. В целом по России в год онкологию выявляют у 3,5 тыс. детей, то есть около 15 случаев на 100 тыс. В основном риску опасного заболевания подвержены дети до 4 лет.

По словам медиков, причина этой болезни кроется в генетической поломке одной из клеток, что приводит к её размножению.

Поскольку у рака нет своей клинической картины, онкология может протекать «под маской» ОРВИ, прорезывания зубов, рахита. Среди опухолевых симптомов, на которые родителям стоит обратить внимание, врачи называют: ухудшение аппетита, бледность, нарушение сна, рвота, боли в животе или костях, беспричинный подъем температуры.

«Была девочка, у которой не было никаких жалоб, кроме одного - мама заметила, что дочь перестала улыбаться», - рассказала Елена Богатырева.

В настоящее время в онкогематологическом отделении РДКБ лечатся 38 маленьких пациентов. В стационаре дети лежат около 6 месяцев, а далее проходят поддерживающую терапию амбулаторно. Основным методом лечения остается химиотерапия. Около 80% новообразований у детей излечиваются.

В сложных случаях ребят из Удмуртии направляют в федеральные центры Москвы, Санкт-Петербурга или Екатеринбурга.

Напомним, в больнице установлена «Коробка храбрости». Любой желающий может порадовать маленьких пациентов и положить в коробку канцтовары, пластилин, раскраски, пазлы, наборы для творчества. Мягкие игрушки врачи приносить не рекомендуют.