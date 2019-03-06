Больница в Удмуртии выплатит 500 тыс рублей пациентке, которая теперь не сможет иметь детей

Врачи Шарканской районной больницы провели неполное обследование.

Шаркан. Удмуртия. Суд постановил взыскать с Шарканской районной больницы 500 тыс. рублей морального вреда в пользу пациентки. В результате неполного обследования врачами учреждения, женщина, вероятно, уже не сможет иметь детей, сообщает пресс-служба Воткинского районного суда.

Женщина обратилась за медпомощью в больницу с жалобами на режущие боли внизу живота. Ей назначили амбулаторное лечение, но после того, как её состояние ухудшилось, госпитализировали.

В период лечения пациентке не проводили ЭКГ, УЗИ органов малого таза в динамике и некоторые лабораторные исследования. Несмотря на своевременную госпитализацию, женщине назначили неполный курс антибиотикотерапии, выписали её преждевременно.

Из-за этого, через два дня после выписки, женщина экстренно обратилась в ГКБ №8 Ижевска, где ей в тот же день сделали операцию.

В больнице она узнала, что после этой операции зачать ребенка естественным путем не сможет.

Таким образом, неверное оказание медпомощи в Шарканской районной больнице привело к тому, что женщине пришлось удалить маточные трубы, что привело к тяжкому вреду здоровью.

Данные события причинили пациентке моральные страдания, поскольку женщина, возможно, больше не сможет иметь детей.

Суд назначил взыскать в пользу истца 500 тыс. рублей, а также 250 тыс. рублей штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя.